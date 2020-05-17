В Ульяновской области за неделю коронавирус подтвердился у 47 врачей
В Ульяновской области за неделю коронавирус подтвердился у 47 врачей, заявил губернатор Сергей Морозов в Instagram.
«Мы постоянно фиксируем случаи заболевания, в том числе в медицинских учреждениях. Так, за неделю зарегистрировано 47 новых случаев заболевания медицинских работников», — сказал Морозов в видеообращении.
По словам губернатора, на карантине находятся находятся несколько медицинских учреждений.
Всего в Ульяновской области коронавирусом заразились 1 366, выздоровели 276, скончались пять человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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