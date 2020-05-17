В подмосковном Дзержинском загорелись два бензовоза

В подмосковном Дзержинском на территории промзоны загорелись два бензовоза и десять контейнеров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

В настоящее время пожар локализован на площади 300 кв. м.

В пресс-службе МЧС рассказали, что в контейнерах хранятся стройматериалы.

К тушению пожара привлекли 29 человек и девять единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала.

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