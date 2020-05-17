Администратор автосервиса в Петербурге протаранил грабителей на автомобиле

В Санкт-Петербурге мужчина наехал на другой автомобиль, в котором находились мужчины, ограбившие его место работы. Об этом сообщили РИА «Новости» в ГУМВД по городу и региону.

Уточняется, что ДТП спровоцировал администратор автосервиса на улице Симонова. Он пытался пресечь преступление и остановить злоумышленников, которые ограбили сервис. Однако они, получив телесные повреждения, все равно смогли скрыться.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело после хищения имущества по ч. 2 ст. 162 УК страны «Разбой».

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