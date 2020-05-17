В Тюменской области с 18 мая возобновится работа предприятий сферы услуг
Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом возобновят работу с 18 мая. Об этом сообщает ТАСС.
«Я предлагаю сделать первый очень аккуратный шаг и перейти к первому этапу снятия ограничений и посмотреть, как это отразится на санитарно-эпидемиологической обстановке в нашем регионе», — сказал он.
Моор добавил, что с 18 мая начнут работать все предприятия сферы услуг, без исключения.
Кроме того, появится возможность работы магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами при условии, что площадь торгового зала не превышает 400 кв. м и у магазина есть отдельный вход с улицы. Обслуживание покупателей должно происходить из расчета – на одного покупателя 4 кв. м.
По последним данным, в Тюменской области зафиксировано 1135 случаев заражения коронавирусом.
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