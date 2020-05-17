Свыше 3 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

За все время в Московской области выздоровели после заражения коронавирусом свыше 3 тыс. пациентов, передает оперативный штаб.

За последние сутки прирост выздоровевших составил 364. «Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — добавили в штабе.

Всего в Подмосковье выявлено 27 369 случаев инфекции (+907 за 24 часа), умерли 268 человек (+6 за сутки).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего на сегодняшний день в стране выявили 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2631.

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