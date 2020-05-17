В ВОЗ назвали условие для окончательной оценки смертности от коронавируса

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России заявили, что оценка показателей смертности – это сложная задача в отношении многих заболеваний, и коронавирус не является исключением. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом необходимо большее число исследований о смертности в глобальном масштабе.

«В целом, оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу», — объяснили в организации.

Там добавили, что это связано с тем, что не каждого, кто умирает от гриппа, протестировали на коронавирус.

Ранее Bloomberg выпустил статью с заголовком «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». В материале говорилось, что уровень смерти от коронавируса значительно ниже, чем в Испании, при сравнимом числе заболевших. Также там говорилось, что ВОЗ ведет с российскими властями «переговоры» об официальной статистике смертности от COVID-19, согласно которой в России от вируса умирают меньше человек, чем в среднем по миру.

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