Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и может передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, близкого к семье Шумахера, 56-летний немецкий пилот находится под круглосуточным наблюдением команды врачей и сиделок в своем особняке на берегу Женевского озера в Швейцарии. Бывший руководитель команды «Феррари» Жан Тодт, сохранивший тесную дружбу с семьей, регулярно навещает Шумахера и вместе с ним смотрит прямые трансляции этапов «Формулы-1».

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Он — обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира «Формулы-1»: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.

Ранее 83-летнего экс-менеджера Шумахера связали и ограбили.