«Трамп расстроился»: эксперт объяснил отказ США от силового захвата Гренландии

Планы американского президента Дональда Трампа на военный захват Гренландии вызвали такую жесткую реакцию со стороны Европы, что это его сильно «смутило и расстроило». На этом фоне он отказался от такого сценария, но все равно в ближайшее время нарастит военный контингент, а также создаст там новые военные базы, ссылаясь, что это меры по защите от России и Китая. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил политический обозреватель Грег Вайнер.

На фоне агрессивной риторики Трампа три крупнейшие американские биржи «упали», а это для президента США имеет особое значение. На этом фоне он поспешно сделал шаг назад, объявив, что никакого силового захвата не будет, а также отменив пошлины для восьми стран, поддерживающих Гренландию, напомнил политолог. По его словам, США и Дания вернутся к договору 1951 года, что позволит Вашингтону наращивать военный контингент в Гренландии в неограниченных масштабах.

«Единственная вещь, которая, конечно, очень расстроила Трампа, состоит в том, что США не имеют доступа к недрам Гренландии. Получается, что Трамп не сможет выдавать лицензии. Он очень любит раздавать своим друзьям лицензии на забойные контракты. А тут нет», — пояснил Вайнер.

Он отметил, что если в годы холодной войны в Гренландии Штаты разместили порядка 10 тыс. солдат, то теперь их количество увеличат до 25 тыс. и даже больше, создадут новые военные базы. Трамп при этом будет ссылаться на желание защитить народ от подводных лодок РФ и КНР и называть себя «лучшим миротворцем».

Напомним, на прошлой неделе Трамп пообещал , что не будет применять силу для установления контроля над Гренландией. Он выразил надежду, что люди «воспользуются здравым смыслом», поэтому применение силы «не понадобится».

Ранее Трампу пригрозили импичментом из-за планов по захвату Гренландии.