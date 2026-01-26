Жителя Удмуртии приговорили к 18 годам за передачу данных украинской разведке

В Удмуртии мужчина получил 18 лет за передачу данных разведке Украины

Жителя города Можги в Удмуртии приговорили к 18 годам лишения свободы за передачу сведений украинской разведке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

44-летний мужчина, ранее судимый, признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Первые три года он отбудет в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

«Россиянин признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена, передача и собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как установил суд, осужденный, находясь в Можге, через мессенджер вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и в ноябре 2024 года собрал и передал ему данные для использования против безопасности России.

24 января Запорожский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене в отношении 64-летнего жителя Токмакского района. Суд установил, что летом 2024 года мужчина, работая сторожем в одном из учреждений здравоохранения Мелитополя, сфотографировал журнал с персональными данными пациентов и сотрудников. Полученные сведения он направил через мессенджер своему сыну, ранее служившему в вооруженных силах Украины, с целью последующей передачи информации представителям иностранной разведки для использования в деятельности против безопасности России.

Ранее в Орловской области осудили мужчину за попытку поджога станции сотовой связи.