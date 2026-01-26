Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Жителя Удмуртии приговорили к 18 годам за передачу данных украинской разведке

В Удмуртии мужчина получил 18 лет за передачу данных разведке Украины
Shutterstock

Жителя города Можги в Удмуртии приговорили к 18 годам лишения свободы за передачу сведений украинской разведке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

44-летний мужчина, ранее судимый, признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Первые три года он отбудет в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

«Россиянин признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена, передача и собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как установил суд, осужденный, находясь в Можге, через мессенджер вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и в ноябре 2024 года собрал и передал ему данные для использования против безопасности России.

24 января Запорожский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене в отношении 64-летнего жителя Токмакского района. Суд установил, что летом 2024 года мужчина, работая сторожем в одном из учреждений здравоохранения Мелитополя, сфотографировал журнал с персональными данными пациентов и сотрудников. Полученные сведения он направил через мессенджер своему сыну, ранее служившему в вооруженных силах Украины, с целью последующей передачи информации представителям иностранной разведки для использования в деятельности против безопасности России.

Ранее в Орловской области осудили мужчину за попытку поджога станции сотовой связи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707425_rnd_2",
    "video_id": "record::69fdbc6a-5419-47dc-abfb-2063c8631fdb"
}
 
Теперь вы знаете
SIM-своппинг: как мошенники подменяют ваш номер и опустошают счета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+