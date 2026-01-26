Размер шрифта
Общество

На Урале пассажир догола разделся в автобусе, разбил лобовое стекло и выпрыгнул в сугроб

kp.ru: на Урале голый пассажир утроил погром в автобусе
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области пассажир междугороднего автобуса под наркотиками устроил дебош в салоне, разделся и выпрыгнул из окна. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в автобусе Екатеринбург — Серов, во время поездки один из пассажиров начал вести себя неадекватно. Он полностью разделся, пытался раздать свои вещи, бросился к водителю и ногой разбил лобовое стекло автобуса. После этого он выбежал на улицу и кинулся в сугроб.

Мужчину попытались вернуть обратно, но он снова убежал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и доставили его в отделение для выяснения обстоятельств.

До этого в Луганске заметили женщину без одежды, которая гуляла недалеко от дороги. Местные жители вызвали полицию и медиков. Предполагалось, что ее выгнали из дома. Позже стало известно о том, что она состоит на учете в местной психоневрологической больнице. Полицейские передали ее медикам.

Ранее голый мужчина прятался в туалете детского сада в Москве и попал на видео.

