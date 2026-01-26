В Кремле заявили о полной осведомленности Путина по переговорам в ОАЭ

Президент Российской Федерации Владимир Путин постоянно получает прямые доклады от российской делегации, находящейся на переговорах по урегулированию на Украине в ОАЭ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент получает постоянно прямые доклады от наших переговорщиков», — сказал представитель Кремля.

Подробностей Песков не привел.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

Песков заявил, что урегулирование украинского конфликта – «это не быстрая дорога», но процесс можно ускорить имплементацией «формулы Анкориджа» по территориальному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

