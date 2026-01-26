Размер шрифта
Политика

В одной из стран национальный флаг заменили на российский при таинственных обстоятельствах

News24: в Кейптауне над крепостью Доброй Надежды подняли российский флаг
Shutterstock

В южноафриканском городе Кейптаун над крепостью Доброй Надежды при таинственных обстоятельствах флаг ЮАР заменили на российский триколор. Об этом пишет издание News24.

«Жители Кейптауна выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической Крепостью Доброй Надежды», — говорится в публикации.

Случившимся также заинтересовались местные власти. Они начали выяснять, каким образом над историческим сооружением появился флаг другой страны. Как позже уточнил управляющий директора крепости Кэлвин Гилфеллан, в здании снимали кино, сюжет которого затрагивает битву за Аламо, одну из наиболее значимых в войне за независимость Техаса. При этом он не смог объяснить появление российского флага, поскольку он не имеет никакого отношения к фильму.

Флаг России провисел над крепостью несколько часов, после чего его заменили на флаг ЮАР.

До этого российский флаг с гербом повесили в храме Святой Девы Марии в грузинском селе Орбети. По словам протоиерея Илия Чигладзе, сбоку к российскому триколору был прикреплен маленький флаг Грузии.

Ранее в Турине вывесили баннер с поздравлением президенту России.

