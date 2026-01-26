Подрядчика Мариинского театра потребовали признать банкротом

Компанию-подрядчик Мариинского театра «НК-Сити» потребовали признать банкротом. О соответствующем заявлении о несостоятельности, поступившем в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, сообщает «Деловой Петербург».

Компания задолжала бюджету города 7,72 млн рублей. Дело против «НК-Сити» рассматривают по заявлению МИФНС России №25 по Петербургу о несостоятельности компании. Ближайшее заседание по делу пройдет в конце февраля.

Издание добавляет, что в июле 2025 года ФАС России внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков. До 2028 года компании запрещено участвовать в госзакупках.

«НК-Сити» выиграла госконтракт от Минкульта на строительство административно–производственного здания художественно-производственного комбината театра в 2023 году. Строительство должно было завершиться в мае 2026 года, сейчас выполнено работ на 140,7 млн рублей из общей стоимости контракта в 273,59 млн рублей. Заказчик при этом трижды начислял компании неустойку за нарушения при проведении работ.

Ранее бывшая жена Баскова стала банкротом.