Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Кремле осудили огласку деталей переговорного процесса по Украине

Песков: говорить об отдельных положениях переговоров по Украине неверно
Maxim Shemetov/Reuters

Говорить об отдельных положениях переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине неверно, особенно в публичном формате. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Давайте пока не будем отдельные положения обсуждать. Наша позиция очень хорошо известна», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что сейчас переговоры ведутся на экспертном уровне.

До этого Песков заявлял, что урегулирование на Украине — это «не быстрая дорога», но процесс можно ускорить имплементацией «формулы Анкориджа» по территориальному вопросу, добавил он. Песков также отметил, что президент США Дональд Трамп остается сторонником «решения всего через коленку», что противоречит идеям о многополярном мире.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли первые в этом году трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США по урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, в день начала переговоров представители Москвы и Киева обсуждали «жизненно важный» вопрос территории и признали его главным камнем преткновения.

На второй день обсуждения проходили без публичной огласки повестки, при этом участники и посредники охарактеризовали консультации как конструктивные. По данным Axios, речь шла о шагах по деэскалации с обеих сторон. В свою очередь Politico отмечает, что значительная часть переговоров была посвящена экономике, кроме того, делегации РФ и США рассматривали возможность совместной работы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои территории, необходимо искать компромисс.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707527_rnd_0",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
SIM-своппинг: как мошенники подменяют ваш номер и опустошают счета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+