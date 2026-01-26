В Кремле осудили огласку деталей переговорного процесса по Украине

Говорить об отдельных положениях переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине неверно, особенно в публичном формате. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Давайте пока не будем отдельные положения обсуждать. Наша позиция очень хорошо известна», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что сейчас переговоры ведутся на экспертном уровне.

До этого Песков заявлял, что урегулирование на Украине — это «не быстрая дорога», но процесс можно ускорить имплементацией «формулы Анкориджа» по территориальному вопросу, добавил он. Песков также отметил, что президент США Дональд Трамп остается сторонником «решения всего через коленку», что противоречит идеям о многополярном мире.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли первые в этом году трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США по урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, в день начала переговоров представители Москвы и Киева обсуждали «жизненно важный» вопрос территории и признали его главным камнем преткновения.

На второй день обсуждения проходили без публичной огласки повестки, при этом участники и посредники охарактеризовали консультации как конструктивные. По данным Axios, речь шла о шагах по деэскалации с обеих сторон. В свою очередь Politico отмечает, что значительная часть переговоров была посвящена экономике, кроме того, делегации РФ и США рассматривали возможность совместной работы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои территории, необходимо искать компромисс.