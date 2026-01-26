В Кремле ответили на возможность дружелюбия на переговорах по Украине

Песков: дружелюбие на переговорах по Украине вряд ли возможно

В Кремле ответили на вопрос о том, в какой обстановке проходят переговоры по Украине. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ожидать дружелюбия на переговорах по Украине вряд ли возможно, передает ТАСС.

«Но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь», — добавил он.

Также Песков заявил, что рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы. Он отметил, что урегулирование украинского конфликта – «это не быстрая дорога», но процесс можно ускорить имплементацией «формулы Анкориджа» по территориальному вопросу.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

