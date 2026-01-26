Размер шрифта
Общество

Волк устроил погоню за сноубордистом на горнолыжной трассе

112: на горнолыжной трассе в Домбае волк гнался за сноубордистом и попал на видео 
В Карачаево-Черкесии волк выбежал на горнолыжную трассу и погнался за туристом, катавшимся на сноуборде. Видео произошедшего публикует Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на горнолыжной трассе в Домбае. Сноубордист, спускавшийся по склону, заметил на обочине волка. На кадрах ролика, опубликованного в сети, хищник выскочил из-за деревьев и бросился за туристом в погоню. Догнать спортсмена волк не смог.

До этого в Лужском районе Ленинградской области волки растерзали собак в садоводстве «Мшинская». На протяжении двух недель хищники выходят к людям и разгуливают по улицам СНТ, звери и раньше появлялись в поселке, но нападений не совершали.

Ранее медведь ворвался в школу во время уроков, выбил дверь в кабинет и утащил ребенка.
 
