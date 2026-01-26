Размер шрифта
Преемница Мадуро жестко высказалась о «приказах Вашингтона»

Родригес: с Венесуэлы хватит приказов Вашингтона
Cristian Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна должна перестать руководствоваться иностранными принципами в своей политике. Об этом пишет Ultimas Noticias.

«Хватит приказов Вашингтона <...>; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — подчеркнула Родригес.

Она подчеркнула, что только национальное единство может обеспечить суверенитет страны, при этом Венесуэла не боится решать разногласия с США.

22 января газета The Guardian писала, что Родригес до захвата главы республики Николаса Мадуро американскими военными тайно вела переговоры с США, сигнализируя о готовности к сотрудничеству после смены власти.

В материале подчеркивается, что Родригес не принимала прямого участия в действиях США, направленных против Мадуро. Она лишь заявляла о своей готовности сотрудничать с американским руководством в будущем.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента в лице Родригес исполняющей обязанности главы государства, она официально вступила в должность на следующий день. При этом американский лидер Дональд Трамп пригрозил женщине последствиями, если она будет принимать неправильные решения.

Ранее Рубио объяснил, какое будущее США видят для Венесуэлы.

