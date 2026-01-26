Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

«Лукойл» просит увеличить выплаты по демпферу из-за большой скидки на нефть РФ

«Известия»: «Лукойл» попросил власти изменить формулу расчета нефтяного демпфера
Eli Hartman/Reuters

Компания «Лукойл» на фоне большого дисконта на российскую нефть просит Минэнерго изменить формулы расчета нефтяного демпфера, чтобы увеличить по нему выплаты. Об этом сообщила газета «Известия».

Скидка Urals к Brent уже достигла $20 за баррель, что приводит к сокращению демпфера, который компенсирует нефтяным компаниям разницу между высокими мировыми ценами и более низкими внутренними, выплачивая им субсидии из бюджета, чтобы стабилизировать цены для потребителей.

В связи с этим «Лукойл» предложил на законодательном уровне установить предельные ограничения по разнице в ценах на сырье при определении коэффициента для расчета демпфера в размере $10–15 за баррель.

По информации источника издания в отрасли, заместитель председателя правительства Александр Новак дал поручения Минфину, Минэкономразвития и Минэнерго проработать этот вопрос и представить в кабмин согласованные предложения о целесообразности такой корректировки.

До этого Новак заявлял, что шаги США по сужению круга стран, импортирующих российскую нефть, провоцируют дестабилизацию глобальных поставок энергоносителей и повышают нестабильность на рынке.

Ранее Индия нашла замену российской нефти.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707371_rnd_1",
    "video_id": "record::fe914843-d316-4776-80c1-b24a1cb04d2f"
}
 
Теперь вы знаете
SIM-своппинг: как мошенники подменяют ваш номер и опустошают счета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+