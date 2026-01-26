«Лукойл» просит увеличить выплаты по демпферу из-за большой скидки на нефть РФ

Компания «Лукойл» на фоне большого дисконта на российскую нефть просит Минэнерго изменить формулы расчета нефтяного демпфера, чтобы увеличить по нему выплаты. Об этом сообщила газета «Известия».

Скидка Urals к Brent уже достигла $20 за баррель, что приводит к сокращению демпфера, который компенсирует нефтяным компаниям разницу между высокими мировыми ценами и более низкими внутренними, выплачивая им субсидии из бюджета, чтобы стабилизировать цены для потребителей.

В связи с этим «Лукойл» предложил на законодательном уровне установить предельные ограничения по разнице в ценах на сырье при определении коэффициента для расчета демпфера в размере $10–15 за баррель.

По информации источника издания в отрасли, заместитель председателя правительства Александр Новак дал поручения Минфину, Минэкономразвития и Минэнерго проработать этот вопрос и представить в кабмин согласованные предложения о целесообразности такой корректировки.

До этого Новак заявлял, что шаги США по сужению круга стран, импортирующих российскую нефть, провоцируют дестабилизацию глобальных поставок энергоносителей и повышают нестабильность на рынке.

Ранее Индия нашла замену российской нефти.