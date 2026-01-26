Размер шрифта
В Кремле оценили перспективы трехсторонних переговоров по Украине

Песков: рассчитывать на быстрый результат переговоров в ОАЭ ошибочно
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров России, США и Украины в ближайшей перспективе было бы ошибочно, впереди предстоит много работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно», — сказал Песков.

В ночь на 23 января президент России Владимир Путин провел встречу с американской делегацией, которую возглавил спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В нее также вошли основатель компании Affinity Partners, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома по экономическим вопросам Джошуа Грюнбаум.

Затем в столице ОАЭ прошли два раунда встреч между РФ, США и Украиной. Как сообщал канал CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, на переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби стороны смогли разрешить сразу несколько проблемных вопросов, которые, однако, не касались территорий. Журналисты пишут, что, по словам американских официальных лиц, переговоры «превзошли ожидания», а атмосфера в зале была «очень оптимистичной, позитивной и конструктивной».

Ранее в США заявили о прогрессе в переговорах по Украине.

