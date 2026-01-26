Размер шрифта
В Кремле назвали принципиальным вопрос о территориях в «формуле Анкориджа»

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Территориальный вопрос в рамках так называемой «формулы Анкориджа» имеет принципиальное значение для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что эта позиция является последовательной и разделяется президентом России.

«Ни для кого не секрет, это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение», — подчеркнул Песков.

До этого Дмитрий Песков заявил, что урегулирование украинского конфликта – «это не быстрая дорога», но процесс можно ускорить имплементацией «формулы Анкориджа» по территориальному вопросу. Он также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп остается сторонником «решения всего через коленку», что противоречит идеям о многополярном мире.

Ранее в Кремле ответили на возможность дружелюбия на переговорах по Украине.

