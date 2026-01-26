Президент Турции обсудит прошедшие в ОАЭ переговоры по Украине

Переговоры по Украине, а также ситуация в секторе Газа и Сирии будут обсуждаться во время закрытого заседания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с членами Центрального исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и развития (AK Parti). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии.

По словам собеседника агентства, обсуждение международной повестки состоится на фоне прошедших переговоров делегаций РФ, Украины и США в ОАЭ.

Анкара намерена оценить текущую динамику переговорного процесса и обстановку на Ближнем Востоке с точки зрения интересов нацбезопасности и внешнеполитических приоритетов Турции.

По итогам заседания ожидается брифинг представителя партии Омера Челика.

До этого агентство Bloomberg писало, что Эрдоган заявил о возможности прямого контакта с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, двери страны остаются открытыми для всех. Он подчеркнул, что ясно и неоднократно выражал эту решимость сторонам конфликта.

Ранее в Турции заявили о близости урегулирования конфликта на Украине.