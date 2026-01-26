Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Президент Турции обсудит прошедшие в ОАЭ переговоры по Украине

Эрдоган обсудит переговорный процесс по Украине на закрытом заседании партии
Depo/Global Look Press

Переговоры по Украине, а также ситуация в секторе Газа и Сирии будут обсуждаться во время закрытого заседания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с членами Центрального исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и развития (AK Parti). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии.

По словам собеседника агентства, обсуждение международной повестки состоится на фоне прошедших переговоров делегаций РФ, Украины и США в ОАЭ.

Анкара намерена оценить текущую динамику переговорного процесса и обстановку на Ближнем Востоке с точки зрения интересов нацбезопасности и внешнеполитических приоритетов Турции.

По итогам заседания ожидается брифинг представителя партии Омера Челика.

До этого агентство Bloomberg писало, что Эрдоган заявил о возможности прямого контакта с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, двери страны остаются открытыми для всех. Он подчеркнул, что ясно и неоднократно выражал эту решимость сторонам конфликта.

Ранее в Турции заявили о близости урегулирования конфликта на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707317_rnd_3",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
SIM-своппинг: как мошенники подменяют ваш номер и опустошают счета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+