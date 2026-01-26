Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Директор Ароновой ответила на сообщения о болезни актрисы

Директор Ароновой Дмитрюкова опровергла сообщения о воспалении пищевода у актрисы
РИА Новости

Директор Марии Ароновой Наталья Дмитрюкова ответила на сообщения о болезни народной артистки России. Представительницу звезды цитирует NEWS.ru.

Новости о плохом самочувствии Ароновой она назвала недостоверными. По словам Дмитрюковой, Аронова недавно побывала с гастролями в Екатеринбурге, Кирове, Ижевске.

«Сегодня Мария Валерьевна играет в спектакле, все прекрасно у нас. Завтра в Санкт-Петербурге два спектакля», — поделилась планами она.

О предполагаемом воспалении пищевода и стеатогепатите у телеведущей сообщил 26 января Telegram-канал Mash. По данным канала, 53-летняя Аронова якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты. Издание утверждало, что Аронову оставили под наблюдением врачей до стабилизации ситуации, назначив строгую средиземноморскую диету и контроль липидов крови.

Ранее был назван лучший актер 2025 года по мнению россиян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707431_rnd_1",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
SIM-своппинг: как мошенники подменяют ваш номер и опустошают счета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+