Директор Ароновой ответила на сообщения о болезни актрисы

Директор Марии Ароновой Наталья Дмитрюкова ответила на сообщения о болезни народной артистки России. Представительницу звезды цитирует NEWS.ru.

Новости о плохом самочувствии Ароновой она назвала недостоверными. По словам Дмитрюковой, Аронова недавно побывала с гастролями в Екатеринбурге, Кирове, Ижевске.

«Сегодня Мария Валерьевна играет в спектакле, все прекрасно у нас. Завтра в Санкт-Петербурге два спектакля», — поделилась планами она.

О предполагаемом воспалении пищевода и стеатогепатите у телеведущей сообщил 26 января Telegram-канал Mash. По данным канала, 53-летняя Аронова якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты. Издание утверждало, что Аронову оставили под наблюдением врачей до стабилизации ситуации, назначив строгую средиземноморскую диету и контроль липидов крови.

