«Везем лежачего»: в Приморье грузовик блокировал проезд скорой с сиренами

Mash: скорую с лежачим пациентом и сиренами не пропускал грузовик в Приморье

В Приморском крае грузовик не пропускала автомобиль скорой с лежачим человеком. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«В регионе нашествие водителей, которые игнорируют медиков. Сегодня на пути у врачей препятствие возникло в Надеждинском районе — когда они на всех парах мчали в стационар», — говорится в публикации.

Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель грузового автомобиля не предоставляет машине экстренных служб преимущество на дороге, при этом слышно, что у транспорта включена сирена.

По словам нарушителя, он не слышал звуковых сигналов. Правоохранители задержали водителя. Прокуратура начала проверку.

