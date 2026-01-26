Размер шрифта
«Везем лежачего»: в Приморье грузовик блокировал проезд скорой с сиренами

Mash: скорую с лежачим пациентом и сиренами не пропускал грузовик в Приморье 
В Приморском крае грузовик не пропускала автомобиль скорой с лежачим человеком. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«В регионе нашествие водителей, которые игнорируют медиков. Сегодня на пути у врачей препятствие возникло в Надеждинском районе — когда они на всех парах мчали в стационар», — говорится в публикации.

Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель грузового автомобиля не предоставляет машине экстренных служб преимущество на дороге, при этом слышно, что у транспорта включена сирена.

По словам нарушителя, он не слышал звуковых сигналов. Правоохранители задержали водителя. Прокуратура начала проверку.

До этого ассенизаторский прицеп трактора перевернулся и засыпал нечистотами автодорогу после ДТП в Ленобласти.

Авария произошла в деревне Порошкино Всеволожского района. Трактор-ассенизатор врезался в универсал Kia, водитель которого готовился вернуться в полосу после разворота. На записи видно, как неуправляемый трактор врезается в заднюю часть легковушки, после чего ассенизаторский прицеп опрокидывается.

Ранее в России исчезли Toyota Land Cruiser.
 
