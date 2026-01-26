Размер шрифта
Общество

Врач заявил о риске теста на хромосомные аномалии у будущего ребенка

Педиатр Кашаба: тест на хромосомные аномалии грозит абортом здорового ребенка


С этого года в систему ОМС в России включили неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Беременные россиянки, у которых на этапе скрининга выявят риски хромосомных аномалий у будущих детей, смогут бесплатно проходить тестирование. Однако важно учитывать, что результаты теста могут быть ложноположительными, причем такие риски повышаются в зависимости от возраста женщины, заявил врач-педиатр, иммуногенетик, основатель и руководитель общеврачебной междисциплинарной группы «Кашабаши» Игорь Кашаба в эфире Общественной Службы Новостей.

Врач напомнил, что с возрастом у беременной женщины повышаются риски рождения нездорового ребенка, например – с синдромом Дауна. Однако в то же время растут и риски ложноположительных результатов в ходе проведения хромосомных тестов, предупредил он.

«Если, например, в 25 лет женщина сдает такой анализ, то риск ложноположительного результата – 0,07%, а в 41 год это уже 1,5%. Соответственно риск того, что будет абортирован здоровый ребенок, тоже растет», — заявил врач.

Он также напомнил, что сегодня в клиниках создана система поддержки беременных, в рамках которых с женщинами, решившимися на аборт, работают психологи. Однако в данном случае с тестированием вопрос остается открытым, считает Кашаба .

«Морально-этический компонент этого всего заключается в том, что с помощью высоких технологий мы скатываемся в Спарту, когда младенцев, несоответствоваших неким стандартам, сбрасывали в пропасть», — считает педиатр.

Он добавил, что на врачей в данном случае ответственность возлагать нельзя, так как они занимают нейтральную позицию и даже в случае положительных тестов на наличие хромосомных аномалий у будущих детей не дают советов или заключений на проведение аборта.

Напомним, НИПТ проводится на основе анализа внеклеточной ДНК плода, содержащейся в крови матери. Методика позволяет оценить риск наиболее распространенных хромосомных нарушений, включая синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, а также анеуплоидии половых хромосом и ряд микроделеционных синдромов.

Ранее врач озвучил риски поздней беременности.

