Медведчук заявил о битве за будущее Европы

Итоги апрельских выборов в Венгрии будут иметь большое значение для всего Евросоюза и станут «битвой» за будущее континента. Об этом написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте организации.

По словам Медведчука, в Венгрии «есть свой Зеленский», а именно лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По его словам, «Тиса» – это «русофобская» и «послушная глобалистам» команда, которая приведет Венгрию «к катастрофе».

«Верю, что это не произойдёт. На фоне очевидной катастрофы киевского режима, нарастающего кризиса управления в ЕС, экономического упадка в Германии, откровенно враждебного в отношении либеральных элит курса Трампа, проголосовать сегодня за оппонентов Орбана равносильно покупке последнего билета на «Титаник». Уверен, большинство венгров это понимают», – отметил Медведчук.

Политик подчеркнул, что Орбан и его партия «Фидес» «мужественно стоят на пути большой европейской войны», а курс премьер-министра «сводится к жесткому и последовательному отстаиванию суверенитета и национальных интересов Венгрии» перед Брюсселем. По мнению Медведчука, успех «Фидес» на выборах «укрепит тенденцию на усиление таких же приверженных национальному суверенитету сил в других европейских странах». Поэтому «речь идет не о перспективах одной сравнительно небольшой страны, а о битве за будущее Европы». Также он отметил, что в Венгрии «достаточно политических сил», которые могут «в полной мере отстаивать национальные интересы венгерского народа».

10 января стало известно, что правящая партия «Фидес» выбрала действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана кандидатом на тот же пост на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля 2026 года. В предвыборную программу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вошли пункты о неучастии Венгрии в военном конфликте на Украине и об отказе от финансовой помощи Киеву.

В январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию для того, чтобы к власти в стране пришла лояльная Киеву оппозиция.

Кроме Орбана, в выборах будут участвовать Петер Мадьяр от «Партии уважения и свободы», Ласло Тороцкаи от фракции «Наша Родина», Гергей Ковач от «Партии двухвостой собаки», Клара Добрев от «Демократической коалиции» и Имре Комьяти от «Венгерской социалистической партии».

Ранее Орбан призвал фермеров ЕС объединиться против импорта зерна с Украины и из стран Меркосур.