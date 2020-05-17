Коронавирусом в Казахстане заразились более 6 тысяч человек

В Казахстане за последние сутки выявили более 300 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 6 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оперативного штаба при государственной комиссии по обеспечению ЧП.

«Зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (темп прироста составил - 5,2%)… Всего в стране подтверждено 6157 случаев», — говорится в сообщении штаба.

По данным штаба, в настоящее время в Казахстане зафиксированы 34 летальных исхода из-за COVID-19. Выздоровели 2980 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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