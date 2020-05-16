Дагестан закупил 400 тысяч медицинских масок

МЧС Дагестана закупило новую партию средств индивидуальной защиты, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что республика получит 400 тысяч медицинских масок, четыре тысячи защитных очков, 50 инфракрасных термометров, 200 тысяч пар одноразовых перчаток и защитные костюмы.

В Дагестане коронавирусом заразились 3 280, скончались 27, выздоровели 1 570 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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