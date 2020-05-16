Популяция белок возросла в Москве

В Москве зафиксировали увеличение популяции белок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» отметили, что большое количество белок за последнее десятилетие стало заметно в столичных парках и на природных территориях.

В учреждении добавили, что белки чувствуют себя «прекрасно» в Москве, что способствует их активному размножению.

Кроме того, по словам специалистов, белок часто замечают москвичи, проживающие в зеленых кварталах города. Там зверьков можно заметить не только на деревьях, но и возле кормушек на балконах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Дроздов рассказал, как режим самоизоляции осчастливил домашних животных