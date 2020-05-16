Почти 145,5 тысяч случаев заражения COVID установлено в Турции

В Турции за сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 1 708 человек. Об этом в своем Twitter сообщает глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии возросло до 146 457 граждан.

При этом жертвами заболевания за сутки стали 48 пациентов. Общее число летальных исходов поднялось до 4 055 умерших.

Коджа добавил, что за сутки в стране было сделано 38 565 тестов на определение коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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