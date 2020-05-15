Эстония отменяет режим ЧП

Действие режима чрезвычайного положения в Эстонии завершится 17 мая, заявил премьер-министр страны Юри Ратас. Заявление опубликовано на его странице в Facebook.

По словам министра, в настоящее время ситуация с распространением вируса улучшилась, необходимости в режиме ЧП больше нет.

При этом премьер призвал граждан соблюдать меры предосторожности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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