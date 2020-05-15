Насельник Троице-Сергиевой лавры игумен Ферапонт умер от СOVID-19

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов) умер от коронавируса, сообщается в Тelegram-канале рабочей группы по COVID-2019 при патриархе.

«15 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов)», — говорится в сообщении.

Это уже шестая смерть от коронавируса среди насельников лавры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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