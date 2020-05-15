Путин поблагодарил работников метро Москвы за работу в период коронавируса

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Московского метрополитена с 85-летием со дня открытия первой линии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении лидер отметил коллектив метрополитена, который остается доброжелательным и внимательным к людям даже в условиях непростой эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Путин также подчеркнул, что сейчас главной задачей работников метрополитена является защита безопасности пассажиров.

Кроме того, глава государства выделил самобытность и архитектуру станций московского метро, которыми оно славится на весь мир. В заключении Путин добавил, что масштабное строительство непрерывно продолжается и сейчас, в работу метрополитена постоянно внедряются современные инновационные технологии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В метро Москвы начнется продажа медицинских масок

— Почти 50 закрытых из-за коронавируса вестибюлей метро в Москве откроются 12 мая