Женщина заявила о краже драгоценностей из квартиры после пожара в Москве

В Москве жительница дома на Фрунзенской набережной заявила в полицию о пропаже драгоценностей после пожара в здании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись балконы на пятом и шестом этажах в четверг, 14 мая. Один человек пострадал, один погиб, 35 были эвакуированы.

В тот же день в отделение полиции по району Хамовники поступило заявление от жительницы одной из пострадавших квартир.

Отмечается, что заявление подала женщина 1979 года рождения. Она сообщила, что после пожара из квартиры похитили золотые украшения на сумму примерно 100 тыс. руб.

Полиция начала проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадры с места пожара в жилом доме в центре Москвы

— Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы

— В центре Москвы загорелся жилой дом