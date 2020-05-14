В США выявлено свыше 1,4 млн случаев заражения COVID

В США положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили более 1,4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.

Так общее число выявленных случаев заболевания за сутки возросло до 1 400 500 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания за время пандемии стали 84 985 пациентов.

США остаются на первом месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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