Власти Ульяновской области проверят данные о «вечеринке чиновников»

Ульяновские власти проведут проверку данных о якобы прошедшей вечеринке с участием чиновников города Димитровград. Об этом сообщает РИА «Новости».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ранее поручал инициировать проверку, что чиновники мэрии Димитровграда провели вечеринку на одной из баз отдыха вопреки введенным ограничительным мерам, которые были установлены в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса.

«Будет проведена проверка», — подчеркнул представитель городской администрации.

Проверка была инициирована, поскольку в сети появились публикации с фотографиями и видео вечеринки, на которой, по данным местных СМИ, находились чиновники.

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