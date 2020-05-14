Анастасия Ракова: данные о смертности от коронавируса соответствуют действительности

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Данные по смертности от COVID-19 в Москве перепроверяются перед обнародованием и безусловно соответствуют действительности.

Об этом в четверг заявила вице-мэр Москвы по социальной работе Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва придерживается политики полной открытости, а что касается данных по коронавирусной инфекции, то мэрия публикует все возможные статистические материалы и аналитику.

Власти российской столицы ежедневно фиксируют общее число вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех выздоровевших, подчеркнула Ракова.

«Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на [портале] открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все», - цитирует ее ТАСС.

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