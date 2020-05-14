Анастасия Ракова: данные о смертности от коронавируса соответствуют действительности
Данные по смертности от COVID-19 в Москве перепроверяются перед обнародованием и безусловно соответствуют действительности.
Об этом в четверг заявила вице-мэр Москвы по социальной работе Анастасия Ракова.
По ее словам, Москва придерживается политики полной открытости, а что касается данных по коронавирусной инфекции, то мэрия публикует все возможные статистические материалы и аналитику.
Власти российской столицы ежедневно фиксируют общее число вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех выздоровевших, подчеркнула Ракова.
«Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на [портале] открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все», - цитирует ее ТАСС.
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