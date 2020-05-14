Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы

Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Данных о других пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что, по данным МЧС, горят квартиры на трех этажах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В центре Москвы загорелся жилой дом