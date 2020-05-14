Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы

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Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Данных о других пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что, по данным МЧС, горят квартиры на трех этажах.

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