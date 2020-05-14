Кабмин Армении продлил режим ЧП из-за COVID-19 до 13 июня

Правительство Армении продлило на 30 дней режим чрезвычайного положения, введенного ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра юстиции Рустама Бадасяна.

Режим ЧС будет действовать до 17.00 (16.00 мск) 13 июня.

По состоянию на среду, 13 мая, в республике выявлено 3860 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 49 пациентов скончались.

С 4 мая в стране частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Армении планируют продлить режим ЧП до середины июня

— Премьер Армении заявил о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19

— Число случаев COVID-19 в Армении достигло 3392