ВОЗ: COVID-19 может стать повседневной болезнью человечества

Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что COVID-19 может не исчезнуть со временем и стать болезнью, с которой человечество сталкивается каждый день, сообщает «Интерфакс».

«Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел <...> Я думаю, важно быть реалистами», — сказал Райан.

По его словам, кардинально изменить ситуацию может появление вакцины, однако чтобы болезнь перестала быть заметна, необходимо обеспечить ее доступность и широкий охват.

На данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших, в России инфекция диагностирована у 232 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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