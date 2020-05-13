Мурашко предложил наградить врачей, борющихся с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил в ходе выступления в Госдуме наградить тех врачей, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те врачи-герои, которые сегодня оказывают помощь, однозначно их нужно будет отметить государственными наградами», — отметил министр.

По его словам, отношение к медикам в последнее время стало лучше. Он надеется, что это продолжится и в будущем.

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