Мурашко предложил наградить врачей, борющихся с COVID-19
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил в ходе выступления в Госдуме наградить тех врачей, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Те врачи-герои, которые сегодня оказывают помощь, однозначно их нужно будет отметить государственными наградами», — отметил министр.
По его словам, отношение к медикам в последнее время стало лучше. Он надеется, что это продолжится и в будущем.
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