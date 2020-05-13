Минпромторг призвал проверить условия эксплуатации аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Минпромторг призвал проверить не только безопасность аппаратов ИВЛ «Авента-М», но и условия их эксплуатации медиками, сообщается на сайте ведомства.

В Минпромторге отметили, что расследованием происшествий в больницах Москвы и Санкт-Петербурга занимается Следственный комитет России.

«Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что на территории России приостановлено использование аппаратов ИВЛ «Авента-М». Как предполагается, это оборудование могло стать причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге и в московской больнице им. С. И. Спасокукоцкого.

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