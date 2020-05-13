Канадский зоопарк вернет панд в Китай из-за нехватки бамбука в связи с пандемией

Зоопарк канадского города Калгари принял решение вернуть в Китай двух больших панд из-за нехватки бамбука, у страны возникли проблемы с его доставкой вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Отмечается, что животные должны были пребывать в Канаде по международной программе до 2023 года.

Руководство зоопарка считает, что если начнется вторая волна заболеваний коронавирусом, то панды вовсе могут остаться без еды.

Известно, что в день животное съедает до 40 кг бамбука. До начала эпидемии бамбук для панд Эр Шун и Да Мао привозили в Калгари прямиком из Китая, на данный момент рейсы между странами отменены.

В зоопарке сообщили, что пытались найти других поставщиков бамбука, но возникли логистические проблемы.

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