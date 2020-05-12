Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, последние четыре дня не наблюдается прироста заболевших, а есть даже уменьшение.

«Это позволяет нам принять целый комплекс более мягких решений. Мы не отменяем, а приостанавливаем режим самоизоляции и пропускной режим, потому что не знаем, что будет дальше», — объяснил Артамонов.

Он добавил, что при негативном развитии ситуации власти вернут самоизоляцию.

Уточняется, что в области остаются закрытыми ТРЦ, кинотеатры, вещевые рынки, спортзалы и предприятия общепита.

Кроме того, на территории региона остается действовать масочный режим. Восстанавливается межмуниципальное автобусное сообщение.

По последним данным, в Липецкой области зарегистрировано 944 случаев заражения коронавирусом, 207 человек выздоровели, трое умерли.

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