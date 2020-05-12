Санатории Сочи готовятся принять 40 тысяч туристов
В Сочи 65 санаториев откроются 1 июня, чтобы принять около 40 тысяч туристов, пишет городская администрация.
«На сегодняшний день 65 санаториев Сочи имеют медицинскую лицензию. В общей сложности они смогут принять порядка 40 тысяч туристов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время городские власти совместно с Роспотребнадзором проверят санатории.
По информации администрации, приехать можно будет только по путевке на лечение. Все общественные места и пляжи будут закрыты. Туристы не смогут покидать территорию санаториев.
В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Роспотребнадзоре допустили ужесточение ограничений по коронавирусу в регионах
— Роспотребнадзор может разрешить открытие салонов красоты