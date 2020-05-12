Санатории Сочи готовятся принять 40 тысяч туристов

В Сочи 65 санаториев откроются 1 июня, чтобы принять около 40 тысяч туристов, пишет городская администрация.

«На сегодняшний день 65 санаториев Сочи имеют медицинскую лицензию. В общей сложности они смогут принять порядка 40 тысяч туристов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время городские власти совместно с Роспотребнадзором проверят санатории.

По информации администрации, приехать можно будет только по путевке на лечение. Все общественные места и пляжи будут закрыты. Туристы не смогут покидать территорию санаториев.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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