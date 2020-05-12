В Канаде выявили больше 70 тысяч случаев COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/13074913/2020-04-30T113106Z_821491327_RC2ZEG9BYJXH_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-pic905-895x505-42790.jpg">

В Канаде выявили больше 70 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что за минувшие сутки было зафиксировано 1 186 новых случаев заражения, всего заболели 70 342 человека.

Количество летальных исходов увеличилось на 143 и достигло 5 049.

Больше всего зараженных в провинциях Квебек (38 469) и Онтарио (20 907).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Канаде коронавирусом заразились более 67 тысяч человек