Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице Петербурга

__is_photorep_included13080091: 1

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы города.

«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования», — сказал он.

Беглов добавил, что один из аппаратов искусственной вентиляции легких загорелся.

Пожар возник в петербургской больнице утром 12 мая в реанимационном отделении. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Также погибла женщина в соседней палате. СК возбудил уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Схалтурили»: почему горят аппараты ИВЛ в COVID-больницах

— В прокуратуре рассказали о погибших при пожаре в больнице Петербурга

— Погибли пациенты на ИВЛ: пожар в петербургской больнице