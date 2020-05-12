Попова рассказала, как свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что соблюдение дистанции и ношение маски сводит к минимуму вероятность заражения коронавирусом, пишет РИА «Новости».

«Соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров между двумя людьми при ношении маски сокращает, практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что почти все регионы ввели «масочный режим».

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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