Попова рассказала, как свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что соблюдение дистанции и ношение маски сводит к минимуму вероятность заражения коронавирусом, пишет РИА «Новости».
«Соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров между двумя людьми при ношении маски сокращает, практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому», — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что почти все регионы ввели «масочный режим».
В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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