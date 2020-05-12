Время сохранения иммунитета к коронавирусу остается неизвестным
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу формируется, однако неизвестно, как долго он сохраняется. Об этом сообщает ТАСС.
«Этот вирус, проникая в организм, вызывает иммунный ответ и формирование иммунитета. Безусловный факт», — сказала она.
Попова добавила, чтобы узнать, как долго он сохраняется, необходимо время для наблюдений.
Глава ведомства отметила, что в ближайшее время в России проведут популяционные исследования на эту тему.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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