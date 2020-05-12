Попова: коронавирус останется с нами надолго

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые сходятся во мнении, что коронавирус останется с нами надолго. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, ученые в разных странах мира излагают разные точки зрения по отношению к коронавирусу.

При этом Попопа отметила, что большинство мнений, в том числе и российских ученых, сводятся к одному – коронавирусная инфекция «с нами останется на достаточно долгий период».

Глава ведомства добавила, что для сохранения жизни и здоровья и возвращению к привычному образу жизни необходимо выработать ряд правил.

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