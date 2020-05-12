Аэропорты Турции начнут проверять всех пассажиров на COVID-19 с 1 июня
Аэропорты Турции с 1 июня начнут проверять всех без исключения пассажиров, прилетающих в страну, на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует Airport Haber со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя.
Отмечается, что в первую очередь речь идет об аэропортах основных туристических провинций, в том числе Антальи.
По словам Эрсоя, Турция готовится к постепенному возобновлению туризма.
»Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров», — пояснил министр.
Он отметил, что пассажиры будут проходить тестирование до прохождения паспортного контроля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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